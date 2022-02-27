Анкара, , 18:58 — REGNUM Власти Турции рассматривают происходящее на Украине как войну и намерена следить за выполнением положений Конвенции Монтрё. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он напомнил, что Конвенция Монтрё регулирует прохождение военных кораблей прибрежных и не прибрежных стран в Черном море.

«Изначально это была атака России, мы оценивали ее со специалистами, военными и юристами. Теперь это превратилось в войну. Это не военная операция, это война», — сказал он в эфире телеканала CNN Türk.

Чавушоглу добавил, что если военный корабль России или Украины отправляется в порт основной стоянки, то этот проход не может быть заблокирован.

«Совершенно ясно, зарегистрирован ли этот корабль в указанном порте. Если он отправляется на базу, то он не должен участвовать в войне после того, как пройдет через Босфор», — заключил он.