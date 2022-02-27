Анкара, 27 февраля 2022, 18:58 — REGNUM Власти Турции рассматривают происходящее на Украине как войну и намерена следить за выполнением положений Конвенции Монтрё. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»
Он напомнил, что Конвенция Монтрё регулирует прохождение военных кораблей прибрежных и не прибрежных стран в Черном море.
Чавушоглу добавил, что если военный корабль России или Украины отправляется в порт основной стоянки, то этот проход не может быть заблокирован.