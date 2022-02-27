Екатеринбург, 27 февраля, 2022, 18:56 — ИА Регнум. В Екатеринбурге «заминировали» «Ельцин-центр». Об этом сообщили журналистам в учреждении.

Ekbrealty.ru Ельцин-центр

На почту организации пришло анонимное письмо с угрозой. Силовики прибыли на место и обследовали территорию. Опасных предметов не нашли. Людей не эвакуировали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Ельцин-центр» выступил за прекращение спецоперации России в Донбассе. А ещё раньше на его площадях обнаружили «уральский словарь», и одним из слов, указанных в нём, является слово «гнить». По мнению составителей «справочника» оно означает «жить в России».