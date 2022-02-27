Аугсбург, Германия, , 18:54 — REGNUM Сегодня, 27 февраля, в Аугсбурге на стадионе «ВВК Арена» футбольный клуб «Аугсбург» в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 примет дортмундскую «Боруссию». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Аугсбург»: Рафал Гикевич, Рис Оксфорд, Джеффри Гауэлеу, Феликс Удуохай, Мадс Педерсен, Арне Майер, Рубен Варгас, Рикардо Пепи, Даниэль Калиджури, Никлас Дорш, Михаэль Грегорич.

«Боруссия»: Грегор Кобель, Рафаэл Геррейру, Эмре Джан, Матс Хуммельс, Махмуд Дауд, Марин Понграчич, Юлиан Брандт, Джуд Беллингем, Аксель Витсель, Торган Азар, Дониэлл Мален.

Бригада арбитров: Дениз Айтекин | Кристиан Диц | Маркус Зинн.

На данный момент «шмели» с шестнадцатью победами и 49-ю набранными очками занимают вторую позицию в турнирной таблице Бундеслиги. «Аугсбург», набрав 22 очка, располагается на шестнадцатом месте.