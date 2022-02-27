Донецк, , 18:52 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Еленовский комбинат хлебопродуктов. Об этом 27 февраля сообщило «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК.

ВСУ U.S. Army Europe Images

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«В результате обстрела со стороны ВФУ поселка Еленовка поврежден комбинат хлебопродуктов… — отметили в представительстве. — Зафиксировано три попадания в элеватор, поврежден 4-й бункер зернохранилища. Около 50 т зерна высыпалось».

Как передавало ИА REGNUM, 27 февраля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что на Украине заградительные отряды националистов убили четырёх офицеров ВСУ в Северодонецке.