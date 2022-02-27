Лондон, , 18:38 — REGNUM Сегодня, 27 февраля, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» в финальном матче Кубка Английской Лиги 2021/22 примет «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Челси»: Эдуар Менди, Антонио Рюдигер, Тиаго Силва, Трево Чалоба, Маркос Алонсо, Н’Голо Канте, Кристиан Пулишич, Мейсон Маунт, Сесар Аспиликуэта, Кай Хаверц.

«Ливерпуль»: Кьювин Келлехэр, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Джордан Хендерсон, Садмо Мане, Луис Диас, Мохаммед Салах.

Бригада арбитров: Стюарт Аттуэлл | Даниэл Кук | Даниэль Робатан.

В последний раз «Челси» и «Ливерпуль» играли между собой 2 января. Тот матч завершился боевой ничьей со счетом 2:2. Забитыми мячами отметились Садио Мане, Мохаммед Салах, Матео Ковачич и Кристиан Пулишич.