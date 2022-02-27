Лос-Анджелес, США, , 18:33 — REGNUM Американский актёр Джейсон Момоа сошёлся со своей женой, актрисой Лизой Боне. Информация об этом появилась 27 февраля в телеграм-канале Super.ru.

Джейсон Момоа Gage Skidmore

Как отмечает СМИ, Момоа вернулся в их общий с Боне дом ещё две недели назад. Звёздная пара пока никак не комментировала информацию об их примирении.

ИА REGNUM напоминает, что в январе Джейсон Момоа и Лиза Боне объявили о своём расставании после 16 лет брака. «Мы расходимся. Мы делимся этим не потому, что считаем это важным событием для печати. А для того, чтобы сделать это с достоинством и честностью по отношению друг к другу», — высказалась пара в своих соцсетях.

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