Челябинск, , 18:31 — REGNUM В Челябинске одна из местных жительниц зарегистрировала в своей квартире 13 нелегальных иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Подозрительную жилплощадь выявили на территории Калининского района города. Оказалось, что женщина 1960 года рождения прописывала в нём людей, хотя не собиралась предоставлять им жильё в действительности.

Теперь ей грозит до трёх лет колонии. К настоящему времени все нелегалы сняты с миграционного учета.