Грозный, 27 февраля, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Сегодня, 27 февраля, в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» «Ахмат» в матче девятнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет «Уфу». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени, а на матч назначена бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

Дарья Драй ИА REGNUM Матч между командами ФК «Зенит» и ФК «Ахмат»

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Георги Шелия, Зоран Нижич, Лечи Садулаев, Андрей Семенов, Мирослав Богосавац, Дарко Тодорович, Игорь Коновалов, Даниил Уткин, Артем Тимофеев, Марат Бысров, Сенин Себай.

«Уфа»: Александр Беленов, Боян Йокич, Константин Плиев, Юрий Журавлев, Руслан Фищенко, Дилан Ортиз, Тиагу Родригеш, Олег Иванов, Дмитрий Кабутов, Гамид Агаларов, Эгаш Касинтура.

На данный момент «Ахмат» с девятью победами и девятью поражениями занимает седьмое место в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. «Уфа», набрав шестнадцать очков, располагается на пятнадцатой позиции.