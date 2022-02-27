Вильярреаль, Испания, , 18:25 — REGNUM 27 февраля в Вильярреале на стадионе «Ла Серамика» «Вильярреал» в матче 26-го тура испанской Примеры 2021/22 разгромил «Эспаньол» со счетом 5:1.

«Вильярреал» Андрей Пронин © ИА REGNUM

Забитыми мячами в составе «желтой субмарины» отметились 19-летний Ереми Пино (14' Первис Эступиньян, 20' Этьен Капу, 45', 53' Арно Греневельд) и Булае Диа (86' Мои Гомес). Единственный мяч команды из Барселоны на 65-й минуте забил Кейди Баре.

Составы команд:

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Торрес (Манди, 46'), Эступиньян, Орье, Парехо, Капу (Иборра, 63'), Тригерос, Пино (Чуквуэзе, 75'), Греневельд (Диа, 76'), Ло Чельсо (Гомес, 63').

«Эспаньол»: Лопес, Педроса (Вила, 74'), Кабрера, Гил, Гомес, Пуадо (Рибаудо, 64'), Дардер, Вилена (Димата, 46'), Баре, Эррера (Эмбарба, 63'), Де Томас (У Лэй, 82').

«Вильярреал», одержав одиннадцатую победу в сезоне и набрав 42 очка, поднялся на пятую строчку. «Эспаньол» с 29-ю очками остался на четырнадцатой позиции.