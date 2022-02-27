Верхняя Пышма, Свердловская область, , 18:20 — REGNUM В Верхней Пышме Свердловской области три человека стали жертвами мошенников. Об этом сообщает областной главк МВД.

Мошенники

Gtrk-kaluga.ru

Общий размер ущерба превысил 500 тыс. рублей. Одним из потерпевших стал мужчина 1971 года рождения. Мошенники убедили его взять кредит и перевести деньги на неизвестные счета. Всего он лишился порядка 350 тыс. рублей.

Примечательно, что гражданин ранее слышал о мошенниках. Но он не думал, что это может коснуться его.