Верхняя Пышма, Свердловская область, 27 февраля 2022, 18:20 — REGNUM В Верхней Пышме Свердловской области три человека стали жертвами мошенников. Об этом сообщает областной главк МВД.
Общий размер ущерба превысил 500 тыс. рублей. Одним из потерпевших стал мужчина 1971 года рождения. Мошенники убедили его взять кредит и перевести деньги на неизвестные счета. Всего он лишился порядка 350 тыс. рублей.
Примечательно, что гражданин ранее слышал о мошенниках. Но он не думал, что это может коснуться его.