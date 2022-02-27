Лос-Анджелес, США, 27 февраля, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Представители рэпера Канье Уэста (Йе) подали в суд возражение на последние документы, предоставленные моделью Ким Кардашьян. Об этом 27 февраля пишет E! News.

Скриншот с YouTube Канье Уэст (Йе)

По данным СМИ, в возражении рэпер утверждает, что Кардашьян не предоставила доказательств своих слов, так как она «основывается на слухах». «Ким нужно было предоставить сообщения в социальных сетях в качестве доказательства и показать, что сообщения были написаны Канье. Вместо этого Ким оспаривает точку зрения, которой нет в протоколе. Заявление является недопустимым слухом… поэтому Канье просит исключить его», — говорится в документах.

Ранее Ким Кардашьян потребовала от суда «немедленного» развода с Канье Уэстом. По словам модели, её муж «размещает много дезинформации в социальных сетях» об их личных делах и совместном воспитании детей, тем самым вызывая «эмоциональный стресс».