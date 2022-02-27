Воронеж, , 18:17 — REGNUM Три человека получили травмы в результате крупной автоаварии в центре Воронежа 27 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

На месте аварии Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла около 14:20 на площади Ленина, у дома №11. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan — женщина, 1958 года рождения, двигаясь на запрещающий сигнал светофора в направлении ВГУ, не предоставила преимущество и допустила столкновение с автомобилем Mercedes, который следовал в направлении ул. Кирова. В результате травмы получили водитель и пассажир первого автомобиля, а также пассажир второго автомобиля. Они госпитализированы.

На месте аварии Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области

По факту аварии полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.