Москва, 27 февраля, 2022, 18:10 — ИА Регнум. «Единая Россия» и правительство РФ подготовят пакет мер по поддержке граждан, отраслей и компаний, которые попали под санкции, сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Пакет мер, который представят в кратчайшие сроки, поможет минимизировать экономические потери, отметил парламентарий.

«Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации отделений банков и банкоматов. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени», — заверил также Макаров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на фоне специальной военной операции страны Запада вводят санкции в отношении России и ее граждан.

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