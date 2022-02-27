Вашингтон, 27 февраля, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Саймон Леваев (Шимон Хают) получил несколько предложений о сотрудничестве от ночных клубов в США, Германии и Мексике. Об этом 27 февраля пишет TMZ.

Фото из профиля Саймона Леваева в Instagram Саймон Леваев

Ряд заведений в разных странах заинтересован в том, чтобы Леваев проводил время в этих ночных клубах, привлекая тем самым посетителей. Как отмечает СМИ, Леваев уже предоставил свои требования. Среди них указан гонорар в размере $20 тыс., а также частный самолёт, апартаменты в 5-звездочном отеле, обслуживание автомобилей и двух охранников.

ИА REGNUM напоминает, что Леваев стал героем документального фильма Netflix под названием «Аферист из Tinder», в котором три женщины утверждают, что он обманул их на сумму около $10 млн. Картину посмотрели более 50 млн пользователей. Сам Леваев отрицает все обвинения.