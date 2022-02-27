Ялуторовск, Тюменская область, , 17:55 — REGNUM В Ялуторовске Тюменской области местная жительница стала жертвой мошенников. Об этом сообщает областное УМВД.

Телефонный мошенник

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По данным полиции, ей позвонили якобы сотрудники банка и убедили взять кредиты и перевести средства на неизвестные счета. Женщина так и поступила.

Всего гражданка взяла два кредита. О том, что стала жертвой обмана, она догадалась лишь тогда, когда вернулась из банка домой.