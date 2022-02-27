Москва, , 17:51 — REGNUM Блогер Амиран Сардаров пожаловался на то, что ему угрожают «жертвы российской агрессии». Об этом он сообщил в личном Instagram-аккаунте.

Амиран Сардаров Скриншот с YouTube

По словам Сардарова, после его публичных слов поддержки спецоперации России некто «слил» его личный номер. Пользователи Сети начали присылать ему угрозы убийства.

Ранее Сардаров в своих соцсетях упрекнул людей, которые публично выступили против спецоперации России. «Все превратились в миротворцев, а из нас сделали агрессора номер один. Тогда вопрос: почему от всех этих «миротворцев» я не слышал ни одного призыва к миру на Донбассе за 8 лет?» — высказался он.

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