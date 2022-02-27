Москва, 27 февраля, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Блогер Амиран Сардаров пожаловался на то, что ему угрожают в Сети. Об этом он сообщил в личном Instagram-аккаунте.

Скриншот с YouTube Амиран Сардаров

По словам Сардарова, после его публичных слов поддержки спецоперации России некто «слил» его личный номер. Пользователи Сети начали присылать ему угрозы убийства.

Ранее Сардаров в своих соцсетях упрекнул людей, которые публично выступили против спецоперации России. «Все превратились в миротворцев, а из нас сделали агрессора номер один. Тогда вопрос: почему от всех этих «миротворцев» я не слышал ни одного призыва к миру на Донбассе за 8 лет?» — высказался он.