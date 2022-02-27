Москва, , 17:41 — REGNUM Блогер Елена Блиновская высказалась относительно продаж её курса личностного роста «Дружба». Она написала пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте.

Елена Блиновская Скриншот видео на YouTube

Блиновская опровергла информацию, что в своём курсе она учит загадывать желания о мире между России и Украины. «Марафон «Дружба» вообще никак не связан с войной. Я готовила его только официально более года… Всё, из-за чего начался хай, — мой репост сториз девочки, которая оплатила «Дружбу» по старой ссылке и написала что это лучшее, о чём можно думать во время войны», — объяснила блогер.

Ранее пользователи соцсетей раскритиковали Блиновскую, решив, что опубликованный ею скриншот оплаты курса «Дружба» является стартом его продаж. В Сети решили, что блогер «наживается» на теме военной спецоперации России.

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