Донецк, , 17:23 — REGNUM На юге Донецкой Народной Республики (ДНР) под обстрел со стороны украинских войск попали журналисты. Об этом 27 февраля сообщил «Донецкому агентству новостей», источник в республиканских силовых структурах.

Флаги ДНР и России Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Группа журналистов, в числе которых российские СМИ, попала под обстрел, предположительно, из РСЗО в прифронтовом районе на юге, — сказал собеседник агентства. — Все живы, здоровы».

Как передавало ИА REGNUM, 27 февраля глава администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил, что ВСУ снова обстреливают город.