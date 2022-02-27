Москва, 27 февраля, 2022, 17:13 — ИА Регнум. В российском представительстве Apple депутату Госдумы Антону Горелкину («Единая Россия») пообещали, что компания ничего не отключит российским пользователям.

Duma.gov.ru Антон Горелкин

ЦБ разъясняет, как сейчас в России работают зарубежные pay-сервисы: Apple pay, Google Pay, Samsung Рay работают для карт всех банков, кроме попавших под наиболее жесткие санкции (ВТБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк, Открытие). POS-терминалы этих банков могут не срабатывать и с картами других финансовых организаций, отметил парламентарий.

На этом фоне началась рассылка фейков про полное прекращение работы Apple Pay в России. Заодно рекомендуют отключать обновления — якобы прилетит апдейт, который повырубает все айфоны, указал депутат.

«В переводе на юридический это умышленная порча имущества (уголовный кодекс, между прочим). Понятно, что компания Apple такой сценарий не готовит — это я специально сегодня уточнял», — отметил Горелкин в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на фоне военной специальной операции России страны Запада вводят санкции в отношении страны, компании присоединяются к ним.

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