Москва, 27 февраля, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации России на Украине.

Mil.ru Игорь Конашенков

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По его словам, группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке Вооруженных Сил России продвинулась на 56 км и стремительно развивает наступление.

Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики продвинулась еще на 3 км в направлении Петровское и завершает разгром резервов оперативно-тактической группы «Восток». Установлен контроль над населенными пунктами Анадоль и Андреевка.

В Северодонецке Луганской области националисты, действуя как заградительные отряды, под угрозой расстрела командиров пытаются остановить отступающие подразделения ВСУ и принудить к продолжению сопротивления. Заградотрядами националистов убиты четыре офицера ВСУ.

Из оккупированных ВСУ территорий ЛНР прибывают беженцы. В настоящее время в Луганск прибыло уже более 300 семей, которым оказывается вся необходимая помощь.

В Мариуполе прибывшие из Львовской области штурмовые отряды «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) терроризируют мирных жителей. Националисты размещают бронетехнику и артиллерию в жилых кварталах, используя местное население в качестве «живого щита».

Подразделения ВСУ, отчаявшись сдержать наступление группировки войск Вооруженных Сил России, начали массовое применение боеприпасов, начиненных фосфором в пригородах Киева в близи аэродрома Гостомель.

Ими используются 122 миллиметровые снаряды к гаубицам Д-30 и реактивные снаряды к установкам БМ-21 «Град», еще советского производства. Применение данных боеприпасов запрещено третьим протоколом Конвенции ООН «О негуманном оружии» 1980 года.