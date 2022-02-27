Монако, 27 февраля, 2022, 17:03 — ИА Регнум. 27 февраля в Монако на стадионе «Луи II» футбольный клуб «Монако» в матче 26-го тура французской Лиги 1 сезона 2021/22 уступил «Реймсу». Основное время встречи завершилось со счетом 1:2.

Футбольный клуб «Монако»

Первый мяч в дебюте второй половины забил 31-летний форвард сборной Франции Виссам Бен-Йеддер после передачи Софиана Доипа — 1:0. Через тридцать минут Кевин Фолланд срезал мяч в свои ворота и восстановил равновесие в счете — 1:1. В компенсированное время вышедший на замену Натанаэль Мбуку впервые вывел «Реймс» вперед, замкнув передачу Арбера Зенели — 1:2.

Единственную красную карточку на 88-й минуте получил бразильский опорный полузащитник Жеан Лукас. На матче работала бригада арбитров во главе с Бенуа Мийо. Ассистенты главного судьи — Фредерик Акет и Гийом Дебар.

«Реймс», одержав седьмую победу в сезоне и набрав 31 очко, обошел «Анже» и поднялся на тринадцатую позицию. «Монако» с 38-ю очками остался на девятой строчке.