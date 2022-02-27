Санкт-Петербург, , 16:52 — REGNUM 32-летний украинский центральный защитник санкт-петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий пропустит завтрашний матч «сине-бело-голубых» с казанским «Рубином». Об этом 27 февраля сообщило издание Bobsoccer.

Ярослав Ракицкий Андрей Пронин © ИА REGNUM

«Зенит» сыграет с «Рубином» завтра, 28 февраля. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» и начнется в 19:00 по московскому времени. В последний раз «Зенит» и «Рубин» играли между собой 20 сентября 2021 года. Тот матч завершился уверенной победой «сине-бело-голубых» со счетом 3:1.

В текущем сезоне Ярослав Ракицкий принял участие в 22-х матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами, шестью результативными передачами и получил шесть желтых карточек.

Ракицкий выступает за «Зенит» с 28 января 2019 года после перехода из донецкого «Шахтера» за 10 миллионов евро. Текущее соглашение украинского защитника с российским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.