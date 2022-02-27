Тюмень, 27 февраля, 2022, 16:51 — ИА Регнум. В Тюменской области к 27 февраля было свободно 22,9% коек для пациентов с COVID-19. Об этом информирует оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе развёрнуто 2350 мест. 26 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в регионе выздоровели уже 111 293 ковид-пациента.