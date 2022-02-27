Лейпциг, Германия, , 16:40 — REGNUM 48-летний американский экс-наставник «Ред Булл Лейпцига» Джесси Марш станет новым главным тренером английского футбольного клуба «Лидс Юнайтед». Об этом 27 февраля сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Игроки «РБ Лейпциг» Dierotenbullen.com

Ранее на официальном сайте «Лидс Юнайтед» сообщили, что бывший главный тренер основной команды был отправлен в отставку из-за риска клуба вылететь в Чемпионшип.

После 26-ти сыгранных туров «Лидс Юнайтед», одержав лишь пять побед и набрав 23 очка, занимает шестнадцатую позицию в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. От зоны вылета команду отделяет два очка.

Джесси Марш возглавлял «Ред Булл Лейпциг» в период с 1 июля по 5 декабря 2021 года. Под руководством Марша «быки» набрали лишь 38,1% возможных очков.