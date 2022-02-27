Минск, , 16:39 — REGNUM Участия в спецоперации в Донбассе не принимают вооружённые силы Белоруссии. Об этом 27 февраля заявил помощник министра обороны по идеологической работе вооруженных сил республики Леонид Касинский.

Военные Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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По его словам, распространяемые в сети интернет сведения по поводу участия вооружённых сил Белоруссии в проводимой в Донбассе операции не соответствуют действительности.

Касинский добавил, что в местах постоянной дислокации находятся белорусские воинские части.

Как передавало ИА REGNUM, 27 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко после голосования на референдуме по обновленной конституции заявил журналистам, что ни одного белорусского солдата на Украине нет.