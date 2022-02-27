Рига, 27 февраля, 2022, 16:30 — ИА Регнум. 27 февраля на официальном сайте рижского хоккейного клуба «Динамо» объявили о выходе клуба из Континентальной Хоккейной Лиги.

Фрагмент матча «Локомотива» с рижским «Динамо»

«В условия военного и гуманитарного кризиса мы не видим возможности для сотрудничества с лигой», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Ранее сообщалось, что финский «Йокерит» объявил об отказе от участия в розыгрыше Кубка Гагарина по тем же причинам.

По итогам досрочно завершившегося сезона Континентальной Хоккейной Лиги 2021/22 рижское «Динамо», одержав лишь четырнадцать побед и набрав 37 очков, занимает 22-е место в турнирной таблице чемпионата.