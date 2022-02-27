Москва, , 16:27 — REGNUM Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин прокомментировал появившиеся сообщения о решении украинских властей раздать оружие заключенным.

Оружие Mil.ru

«Во-первых, они не имеют боевых навыков и просто погибнут. Во-вторых, их поведение непредсказуемо. Ничто не мешает в таких условиях убежать с оружием, сформировать или примкнуть к преступным группировкам, которые станут угрозой для мирного населения», — цитирует его телеграм-канал СПЧ.

Он добавил, что никто сейчас не смотрит на тяжесть совершенных ими преступлений, за которые они попали в тюрьму.

«Считаю это решение ошибочным», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины освобождают заключенных для участия в боевых действиях. Из мест лишения свободы и следственных изоляторов освобождают бывших военных — речь идет о большом количестве лиц, которые находятся под стражей и уже отбывают наказание по всей Украине.

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