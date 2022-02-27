Москва, 27 февраля, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Исполнительница Земфира представила дополнительное издание альбома «бордерлайн». О выходе пластинки она сообщила в личном Instagram-аккаунте.

Земфира

https://www.instagram.com/p/CaaiHX3MdNn/

Делюкс-версия «бордерлайн» доступна для прослушивания на цифровых площадках с 26 февраля. В альбом с новым мастерингом вошли три отличные от оригинальных версии песен.

Ранее Земфира провела в Москве первый за последние пять лет концерт. Её выступление состоялось 24 февраля 2022 года, несмотря на начало проведения специальной военной операции на территории Украины.