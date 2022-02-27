Москва, 27 февраля, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Российские силы сдерживания следует перевести в особый режим боевого дежурства. Об этом 27 февраля сообщил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с руководителем Минобороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил страны Валерием Герасимовым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею ввиду нелегитимные санкции, о которых все знают, — заявил глава государства. — Но высшие должностные лица стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны».

Путин добавил, что он приказал перевести силы сдерживания армии России в особый режим несения боевого дежурства.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации на Украине для защиты жителей Донбасса.