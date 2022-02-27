Лондон, 27 февраля, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Сегодня, 27 февраля, в Лондоне на «Олимпийском стадионе» «Вест Хэм Юнайтед» в матче 27-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет «Вулверхэмптон». Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

Www.evertonfc.com Никола Влашич

Составы команд:

«Вест Хэм»: Фабьянский, Крессуэлл, Зума, Доусон, Джонсон, Форналс, Лансини, Соучек, Райс, Боуэн, Антонио.

Запасные: Влашич, Ареоля, Нобл, Бенрахма, Диоп, Крал, Окофлекс, Алезе, Перкинс.

«Вулверхэмптон»: Са, Коуди, Саисс, Килман, Хувер, Маршал, Невеш, Дендонкер, Силва, Хи Чхан, Тринкан.

Запасные: Аит-Нури, Нету, Хименес, Каштелу, Боли, Кастро, Радди, Моутинью, Кандл.

На данный момент «Вест Хэм» с двенадцатью победами и 42-мя набранными очками занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон», набрав 40 очков, идет двумя позициями ниже.