Екатеринбург, 27 февраля, 2022, 16:17 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки снизилось количество тяжелобольных COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На 26 февраля их был 671 пациент. А к утру 27-го уже 627.

В то же время выросло количество граждан, находящихся в реанимациях, с 341 до 363. Также отмечен рост числа находящихся на аппаратах ИВЛ.