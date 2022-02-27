Москва, , 16:14 — REGNUM Российские комики обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой «остановить военные действия на территории Украины и урегулировать несогласия с помощью переговоров». Их открытое письмо было опубликовано 27 февраля.

Письма президенту Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наше дело жизни буквально направлено на то, чтобы люди смотрели на свои проблемы под другим углом, смеялись и радовались. Но есть вещи и явления, которые под любым углом вызывают только одни эмоции: страх, злость, чувство потери и беспомощности. И одно из этих явлений — война», — говорится в обращении. Более 250 комиков уже подписали письмо, в том числе Александр Долгополов, Идрак Мирзализаде, Слава Комиссаренко, Михаил Шац, Артур Чапарян, Гарик Оганисян, Вера Котельникова, Филипп Воронин, Марк Сергиенко и другие.

Ранее комик и продюсер Семён Слепаков обратился к Владимиру Путину. Он записал ролик, в котором призвал его вспомнить советских и российских деятелей культуры, а также подумать, что бы они сказали относительно происходящей ситуации на Украине.

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