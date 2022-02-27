Москва, 27 февраля, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Российские комики обратились к президенту России Владимиру Путину насчёт спецоперации и попросили его «урегулировать несогласия с помощью переговоров». Их открытое письмо было опубликовано 27 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Письма президенту

«Наше дело жизни буквально направлено на то, чтобы люди смотрели на свои проблемы под другим углом, смеялись и радовались. Но есть вещи и явления, которые под любым углом вызывают только одни эмоции: страх, злость, чувство потери и беспомощности», — говорится в обращении. Более 250 комиков уже подписали письмо, в том числе Александр Долгополов, Идрак Мирзализаде, Слава Комиссаренко, Михаил Шац, Артур Чапарян, Гарик Оганисян, Вера Котельникова, Филипп Воронин, Марк Сергиенко и другие.

Ранее комик и продюсер Семён Слепаков обратился к Владимиру Путину. Он записал ролик, в котором призвал его вспомнить советских и российских деятелей культуры, а также подумать, что бы они сказали относительно происходящей ситуации на Украине.