Российские комики подписали открытое письмо против спецоперации России
Москва, 27 февраля, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Российские комики обратились к президенту России Владимиру Путину насчёт спецоперации и попросили его «урегулировать несогласия с помощью переговоров». Их открытое письмо было опубликовано 27 февраля.
«Наше дело жизни буквально направлено на то, чтобы люди смотрели на свои проблемы под другим углом, смеялись и радовались. Но есть вещи и явления, которые под любым углом вызывают только одни эмоции: страх, злость, чувство потери и беспомощности», — говорится в обращении. Более 250 комиков уже подписали письмо, в том числе Александр Долгополов, Идрак Мирзализаде, Слава Комиссаренко, Михаил Шац, Артур Чапарян, Гарик Оганисян, Вера Котельникова, Филипп Воронин, Марк Сергиенко и другие.
Ранее комик и продюсер Семён Слепаков обратился к Владимиру Путину. Он записал ролик, в котором призвал его вспомнить советских и российских деятелей культуры, а также подумать, что бы они сказали относительно происходящей ситуации на Украине.