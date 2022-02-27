Москва, , 16:13 — REGNUM Более 200 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 27 февраля свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Самолеты ThePixelman

Так, по состоянию на 16:11 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 25 рейсов, еще 10 отменено; в аэропорту «Внуково» задержано 17 авиарейсов, еще 56 отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано 19 рейсов, еще 115 отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах не сообщаются.

Ранее портал «Метеоновости» сообщил, что 27 февраля в Москве и Подмосковье будет по-весеннему тёплый. Тёплую погоду поддержит антициклон из Европы.