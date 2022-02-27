Ростов-на-Дону, 27 февраля, 2022, 16:10 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону развёрнуто 23 пункта временного размещения беженцев, эвакуированных из республик Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской ажминистрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростов-на-Дону

В настоящее время в ПВР, действующих в областном центре, временный кров нашли более 1,1 тысячи человек. Со всеми жителями Донбасса работают медики.

«Ростовские медики оказывают людям всю необходимую медпомощь в ПВР ежедневно с 8:00 до 20:00. А в пунктах, где находится свыше 125 человек, медработники дежурят круглосуточно», — уточнил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Каждый житель Донбасса, нашедший приют в ПВР, может на месте получить информацию по любому интересующему вопросу, поясняют власти.