Красноярск, , 16:10 — REGNUM Сотрудники федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр СО РАН» установили, что глобальное потепление способствует увеличению стока рек в Сибири. Об этом сообщает интернет-издание Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) «Наука в Сибири», подробные результаты исследования опубликованы в научном журнале Geography and Natural Resources.

Енисей. Красноярск Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Российские учёные выявили связь между температурой воздуха и объёмами речного стока. Они установили, что повышение температуры воздуха ускоряет оттаивание мёрзлых грунтов, что приводит к повышению уровня воды в северных реках. При этом при повышенной температуре воздуха увеличиваются испарения в бассейне, что ведёт к уменьшению поступления влаги в водоемы.

Исследователи проанализировали динамику годового стока девяти малых и крупных рек в Сибири за последние 50 лет. Они обнаружили, что годовой и минимальный зимний сток выросли за это время.

«Это подтверждает, что динамика климатических условий меняет состояние водных ресурсов региона», — отметила один из авторов исследования кандидат сельскохозяйственных наук Тамара Буренина.

Она добавила, что таяние вечной мерзлоты приводит к изменению водно-солевого баланса в Северном Ледовитом океане, в который впадают практически все сибирские реки.

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