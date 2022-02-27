Варшава, 27 февраля, 2022, 16:08 — ИА Регнум. 26 февраля московский ЦСКА объявил о том, что 22-летний белорусский форвард Илья Шкурин проведет 2022 год в аренде в польском «Ракуве».

ЦСКА

В текущем сезоне Шкурин, выступая за киевское «Динамо» на правах аренды, принял участие в восьми турах Украинской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырьмя результативными передачами. 25 февраля «Динамо» и ЦСКА расторгли арендное соглашение.

Илья Шкурин перешел в ЦСКА 9 января 2020 года из брестского «Динамо» за 500 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость белорусского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.