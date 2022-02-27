Москва, , 16:08 — REGNUM Российская делегация, находящаяся в белорусском Гомеле, готова к переговорам с Украиной. Об этом 27 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Российская сторона уже готова для переговоров в Гомеле, — сказал Песков. — Теперь мы ждем украинцев».

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что город Гомель был предложен украинской стороной — именно украинской стороной — как место для переговоров.