Архангельск, , 16:08 — REGNUM В Архангельский области отменят требование по предъявлению QR-кодов в общественных местах. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

QR-код посетителя Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

«Мы видим, что заболеваемость стремительно идет на спад. Это отлично. Такая ситуация позволяет нам переходить к постепенному смягчению действующих ограничений, в том числе отменить требование по предъявлению QR-кодов в общественных местах. В ближайшие дни вынесу этот вопрос на рассмотрение оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее решение об отмене QR-кодов приняли мурманские власти.