Екатеринбург, 27 февраля, 2022, 16:08 — ИА Регнум. В Свердловской области от COVID-19 излечился ещё 1051 человек. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

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Всего в регионе выздоровели уже 216 625 пациентов. А скончались от ковида 10 257 человек.

За сутки выявили 4616 новых случаев заражения коронавирусом. А с начала пандемии их насчитывается уже 345 653 гражданина.