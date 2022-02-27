Минск, , 16:01 — REGNUM Ни одного белорусского солдата на Украине нет. Об этом 27 февраля заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко после голосования на референдуме по обновленной конституции.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«На Украине нет ни одного белорусского солдата, — цитирует главу государства ТАСС. — Ни одного патрона».

Лукашенко добавил, что у России и вооружений, и людей хватит для решения проблем.

Как передавало ИА REGNUM, 25 февраля президент России Владимир Путин на заседании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что предельно профессионально действуют Вооруженные силы России, которые проводят спецоперацию по защите Донецкой и Луганской Народных Республик.