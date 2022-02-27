Лидс, Великобритания, 27 февраля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. 27 февраля на официальном сайте «Лидс Юнайтед», вступающего в Английской Премьер-лиге 2021/22, объявили об уходе с поста главного тренера 66-летнего аргентинского специалиста Марсело Бьелсы.

Рыбакова Елена Марсело Бьелса

«Я вынужден принять самое сложное решение за весь мой период в «Лидсе». Особенно с учетом успехов Марсело в клубе. С ним у нас были три потрясающих сезона, он дал нам менталитет победителя. В нашей памяти надолго останутся те моменты, которые мы пережили в прошлом сезоне. Но сейчас мне нужно принимать решения в интересах клуба. Нам нужны изменения, чтобы не вылететь из Премьер-лиги», — заявил владелец «Лидса» Андреа Радриццани.

После 26-ти сыгранных туров «Лидс Юнайтед», одержав пять побед и набрав 23 очка, занимает шестнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Англии.