Матвеево-Курганский район, Ростовская область, 27 февраля, 2022, 15:57 — ИА Регнум. В ночь на 27 февраля в Ростовской области при пожаре в жилом доме погиб мужчина. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

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Сообщение о возгорании на улице Кирова в посёлке Матвеев Курган поступило примерно в 00:20 мск. Огонь вспыхнул в летней кухне. Площадь пожара составила 16 кв. метров. Менее 15 минут понадобилось огнеборцам, чтобы справиться с пожаром. От полученных ожогов на месте происшествия скончался 58-летний мужчина.

Известно, что к пожару привело неосторожное обращение с огнём при курении.

На месте происшествия работали шесть сотрудников МЧС и две единицы техники.