Прага, , 15:55 — REGNUM Остановку выдачи шенгенских виз гражданам России из-за спецоперации ВС РФ по защите Донбасса намерена предложить Европейскому союзу Чехия. Об этом 27 февраля заявил первый вице-премьер и глава МВД этой страны Вит Ракушан в эфире Чешского телевидения.

Чехия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Сегодня на предстоящей в Брюсселе встрече глав МВД стран Евросоюза я предложу остановить выдачу шенгенских виз гражданам РФ», — сказал он.

Также Ракушан подчеркнул, что такая позиция является официальной позицией властей Чехии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, как проходит специальная операция Вооруженных сил (ВС) России по защите Донбасса, рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.