Манчестер, Великобритания, , 15:54 — REGNUM Как утверждает немецкое издание Bild, «Манчестер Сити» лидирует в борьбе за 21-летнего таранного форварда дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд Werner100359

Также сообщается, что от подписания Холанда в ближайшее летнее трансферное окно отказался мадридский «Реал», так как соглашение форварда сборной Франции Карима Бензема со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне на счету Эрлинга Холанда шестнадцать забитых мячей и пять результативных передач в четырнадцати турах немецкой Бундеслиги 2021/22.

Эрлинг Холанд перешел в «Боруссию» 1 января 2020 года из австрийского «Ред Булл Зальцбурга» за 20 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость норвежского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 150 миллионов евро.