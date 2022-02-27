Москва, , 15:45 — REGNUM Истекло время, объявленное российской делегацией для начала переговоров с Украиной в Гомеле, констатировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы дали возможность Киеву на переговоры. Зеленский уклонился. Под разными предлогами. Наша делегация сидит и ждёт. Кого ждём? Наркоманов, бандеровцев и неонацистов?» — задает вопросы Володин в телеграм-канале.

Они не думают о народе, они не думают об Украине, отметил спикер Госдумы.

«Сегодня киевский режим — это филиал США. Это надо понять всем, кто говорит о необходимости диалога», — добавил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, российская и украинская делегации выехали на переговоры в белорусский Гомель. Сомнений нет, что встреча с украинской делегацией состоится, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

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