Посёлок городского типа Станица Луганская, ЛНР, , 15:45 — REGNUM Казачий батальон имени Якова Петровича Бакланова получает слова благодарности от жителей станицы Луганской за освобождение от нацистского режима. Казаки продолжают держать оборону в населённом пункте. Об этом сообщает управление по информационному обеспечению деятельности «Союза казаков-воинов России и зарубежья» 27 февраля.

Казачий батальон Skwrz.ru

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«Мы ждали этого восемь лет. Неоднократно видели, как [украинские националисты] издевались над стариками, инвалидами и женщинами. Они по несколько часов, а иногда и суток, удерживали людей на переходе станицы Луганской. Некоторые из людей даже умирали от недомогания и издевательств», — рассказал казак Михаил.

«Сейчас мы держим оборону возле контрольного пункта въезда-выезда «Станица Луганская» и местные жители благодарят нас за освобождение от фашистского режима», — отметил он.

Стоит отметить, что события в Донбассе не могут оставлять равнодушными казаков, так как Донецкая и Луганская области исторически входили в состав Области Войска Донского.

ИА REGNUM сообщало, что 26 февраля Народная милиция ЛНР установила контроль над контрольным пунктом въезда-выезда «Станица Луганская» на линии разграничения и контроль над одноименным поселком.