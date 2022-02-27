Вильярреаль, Испания, , 15:45 — REGNUM 27 февраля в Вильярреале на стадионе «Ла Серамика» «Вильярреал» в матче 26-го тура испанской Примеры 2021/22 примет «Эспаньол» из Барселоны. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

«Вильярреал» Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Вильярреал»: Херонимо Рульи, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Серж Орье, Первис Эступиньян, Даниэль Парехо, Этьен Капу, Джованни Ло Чельсо, Ману Тригерос, Ереми Пино, Арно Греневельд.

«Эспаньол»: Диего Лопес, Адриа Педроса, Леандро Кабрера, Оскар Гил, Хави Пуадо, Серхи Гомес, Серхи Дардер, Тонни Вилена, Кейди Баре, Янхель Эррера, Рауль Де Томас.

Ранее сообщалось, что руководство «желтой субмарины» готово отпустить своего лидера Арно Греневельда, если поступит предложение в размере 75 миллионов евро. На 25-летний нападающего сборной Нидерландов претендует «Ливерпуль» и ряд других топ-клубов Европы.