Нейпьидо, , 15:42 — REGNUM Специальная операция Вооруженных сил (ВС) России по защите Донбасса является правильной и обоснованной. Об этом 27 февраля заявил представитель военного совета Мьянмы генерал Зо Мин Тун в интервью местному отделению радиостанции «Голос Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Мьянма DYKT Mohigan

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По словам Зо Мин Туна, военное правительство Мьянмы считает правильными действия президента РФ Владимира Путина, так как с помощью них Россия осуществляет укрепление своего суверенитета.

Кроме того, он добавил, что также этим России показывает другим странам мира, что она является «мировой державой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что работники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят инструктажи украинских женщин и детей в городах страны на тему того, как вести огонь по наступающим российским военным, осуществляющим специальную военную операцию ВС России по защите Донбасса.